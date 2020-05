Sittel, presto un incontro con sindacati e azienda. La vertenza riguarda anche i lavoratori di Grosseto

FIRENZE – Le preoccupazioni dei lavoratri del gruppo Sittel per i ritardi nel pagamento di stipendi e fondi complementari sono stati al centro dell’incontro convocato oggi dal consigliere per il lavoro Gianfranco Sinmoncini su sollecitazione dei rappresentanti di Fiom Cgil della provincia di Firenze e della Rsu dell’azienda.

La Sittel è un’azienda del settore telecomunicazioni che lavora principalmente per il gruppo Tim, per cui esegue lavori di riparazione. In Toscana impiega almeno 200 addetti, su un totale di circa 500 a livello nazionale, circa 80 nel cantiere di Campi Bisenzio, e gli altri a Grosseto e San Miniato.

I rappresentanti dei lavoratori hanno rilevato che, a fronte di consistenti commesse ricevute da Tim, gli stipendi e i versamenti del fondo complementare registrano un ritardo di due mesi. Per fare chiarezza su questi ritardi che, a detta dei sindacati, risultano incomprensibili anche alla luce del ruolo nelle commesse nazionali di Tim, la Regione convocherà un incontro con sindacati e azienda per chiedere garanzie sui pagamenti e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Simoncini si è riservato di attivare anche un confronto con Tim per sollecitarne l’intervento nei confronti della ditta appaltatrice richiamandola alle sue responsabilità verso i lavoratori.