Pulmino nuovo per il trasporto dei ragazzi disabili

MANCIANO – Pulmino nuovo, acquistato dall’Unione dei Comuni Colline del Fiora, per il trasporto degli utenti diversamente abili del centro “Il Delfino” di Montemerano, che riaprirà con tutta probabilità nella metà del mese di giugno.

“Siamo pronti a ripartire – spiega l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Manciano, Valeria Bruni – dopo il blocco temporaneo causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Abbiamo giocato d’anticipo e già mesi fa avevamo messo a bilancio all’Unione dei Comuni le risorse per l’acquisto del mezzo. Ringrazio il gran lavoro che hanno fatto i sindaci Mirco Morini (Manciano), Pierandrea Vanni (Sorano) e Giovanni Gentile (Pitigliano) e gli uffici dell’Unione. Questo è un importante investimento per la nostra comunità, soprattutto per chi ne ha più bisogno”.