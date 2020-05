Misure anti-Coronavirus: dal comune suolo pubblico gratuito per ristoranti e bar

ROCCASTRADA – Il Comune di Roccastrada, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – in applicazione di quanto stabilito all’articolo 181 del DL 34/2020, informa che è possibile per tutti i pubblici esercizi richiedere in modo semplificato e gratuito l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.

La concessione, di carattere temporaneo e in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al DPR N. 642/1972, può essere richiesta compilando lo specifico modulo scaricabile al seguente link www.comune.roccastrada.gr.it allegando la planimetria e una copia di un documento di riconoscimento. Il beneficio potrà essere concesso fino al 31 ottobre 2020.

Questa misura per la quale l’Amministrazione Comunale ha già approvato le necessarie modalità applicative, si va ad affiancare ad altre importanti destinate ad agevolare le attività economiche che ricordiamo essere:

TARI (Tassa Rifiuti): AZZERAMENTO TOTALE per ristoranti, bar, palestre, agenzie viaggi, parrucchieri, centri estetici; RIDUZIONE del 50% per agriturismi, alberghi e negozi; RIDUZIONE del 30% per uffici professionali, agenzie e attività artigianali.

(Tassa Rifiuti): IMU (Imposta municipale unica): AZZERAMENTO quota comunale sui fabbricati di categoria da D1 a D9; RIDUZIONE di due punti dell’aliquota per i fabbricati categorie C1, C3 ed A10; RIDUZIONE del 25% sui fabbricati categoria D10.

(Imposta municipale unica):

“La concessione del suolo pubblico gratuito è una delle misure che fa parte del pacchetto che il Comune ha deciso di varare e rivolte a coloro che a causa dell’emergenza hanno subito forti riduzioni di reddito – queste le parole del sindaco Francesco Limatola -, e che auspichiamo che possa servire in misura parte alla ripresa ed al rilancio delle attività economiche del territorio. L’emergenza sanitaria ha portato con sé anche una forte emergenza socio economica a cui dobbiamo far fronte; con questo primo pacchetto di misure ed altre che metteremo in campo nelle prossime settimane, il Comune di Roccastrada, intende recitare la sua parte”.

Per la richiesta di concessione di suolo pubblico gratuito, gli interessati potranno presentare domanda come segue:

– direttamente all’ufficio protocollo (previo appuntamento telefonico ai n. 0564/561.207 – 0564/561.221 dal lunedì al venerdì con orario 9.00/13.00 – martedi e giovedì anche al pomeriggio con orario 15.00 – 17.30)

– per PEC all’indirizzo comune.roccastrada@postacert.toscana.it

– per mail all’indirizzo info@comune.roccastrada.gr.it

Maggiori informazioni possono essere richieste telefonicamente ai Vigili Urbani al n. 0564/561215