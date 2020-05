Incontro on line con il sindaco per terzo settore e associazioni

ROCCASTRADA- Tavolo di ascolto e confronto per le attività del terzo settore e dell’associazionismo: le associazioni del territorio sono invitate ad un incontro in videoconferenza per affrontare il tema delle attività del terzo settore all’epoca del Covid.

Un confronto per concertare le possibili azioni e accogliere idee e suggerimenti per la ripartenza a seguito delle conseguenze negative che la crisi legata alle restrizioni, in relazione all’emergenza sanitaria, sta determinando anche nel nostro territorio.

Per parlarne con il sindaco Francesco Limatola, e con il vice sindaco ed assessore allo Sport e Associazionismo Stefania Pacciani, siete invitati a collegarvi in videoconferenza il giorno giovedì 28 maggio alle ore 17.00 al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/252376901

Nell’eventualità che venga richiesto un “ID Riunione”, inserire 252376901.