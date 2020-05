Dopo la sanificazione riparte l’attività dell’Asd pattinaggio artistico

GAVORRANO – Gli impianti sportivi all’aperto sono pronti per ripartire. Dopo la santificazione di tutta l’area sportiva, l’Asd Pattinaggio artistico è finalmente ripartita con gli allenamenti e pronta ad accogliere nuovi allievi.

Durante l’emergenza sanitaria i volontari della società avevano contribuito a numerose iniziative di volontariato, con il Comune, la Croce Rossa e la Protezione Civile; dalla consegna delle mascherina alla distribuzione di generi alimentari alle famiglie bisognose. Tuttora sono impegnati ad esempio al mercato settimanale per far osservare le distanze sociali, ma è anche arrivato il tempo di pensare allo sport, di rialzarsi e di continuare più forti di prima.

In osservanza di tutte le le normative sanitarie vigenti la società gavorranese è una delle prime a riprendere la propria attività e per l’occasione lancia un’iniziativa rivolta a tutti.

«Per dare la possibilità a tutti – spiega il presidente Domenico Iannibelli -, anche alle famiglie in difficoltà economica a fare pattinare i propri figli, abbiamo deciso di fare pattinare tutti gratuitamente con il pagamento della sola iscrizione che serve per coprire l’assicurazione

Le attività sportive sono state riprese già lunedì per gli atleti iscritti. Per qualsiasi informazione sui nuovi corsi chiamare il numero 338-8734987.