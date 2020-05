Tornano i mercatini in piazza: ma non più di due al mese

MARINA DI GROSSETO – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali potranno essere e organizzate a Marina di Grosseto in via XXIV maggio, in via Cadorna e in piazza della Chiesa nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre con una cadenza massima di due eventi al mese e della durata di non oltre due giorni per ciascun evento.

A Principina mare la stessa tipologia di eventi potrà essere organizzata a luglio e ad agosto in viale Tirreno sempre per non più di due volte al mese e per non oltre due giorni per ogni singolo evento; gli stessi si potranno effettuare nei giorni festivi e prefestivi.

Sempre a Principina, in viale Tirreno, nei giorni feriali sarà concessa l’occupazione di suolo pubblico per un massimo di tre giorni a settimana anche non consecutivi.

In tutti i casi dovranno essere rispettate le disposizioni previste in materia anticontagio per Covid 19.

“Prosegue il lavoro di regolamentazione delle iniziative commerciali e fieristiche a carattere temporaneo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività produttive e al Commercio Riccardo Ginanneschi -; un impegno quello portato avanti con i nostri uffici che serve a tracciare linee e percorsi chiari a vantaggio delle attività interessate e dei cittadini. In questo caso in particolare il provvedimento è frutto di un’importante opera di concertazione e partecipazione con Pro Loco e Centro commerciale naturale di Marina e Principina, Confesercenti e Ascom, sentite anche la realtà economiche attraverso un vero sondaggio esplorativo.

Un lavoro che ha portato un risultato atteso e condiviso, di cui ringraziamo tutti per la collaborazione dimostrata”.