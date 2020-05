Slot machine online: un fenomeno sempre più di successo

Che si trovino in un casinò o al di là di uno schermo interattivo, le slot machine sono sempre un’attrattiva fondamentale del gioco d’azzardo. Anche le più recenti slot fisiche, ormai, sono collegate alla rete: i cabinati con pulsantiera devono trasmettere per legge i loro dati a dei modem, al fine di raccogliere le statistiche di ogni singola macchina. Il collegamento ad Internet delle slot consente quindi un controllo a distanza, oltre che frequenti aggiornamenti software. Con queste premesse, trasformare le slot machine fisiche in slot machine online era un passo obbligato per gli amanti del gambling. Oggi questo genere di slot è addirittura molto più comune rispetto a quelle fisiche, che comunque non sono ancora scomparse del tutto.

Sono ormai 50 anni che gli amanti del gioco d’azzardo riescono a collegarsi da diverse parti del globo. Solo verso gli anni 2000, però, sono nati i primi veri casinò online, con tanto di regolamenti appositi. In Antigua e Barbuda fu stilato ad esempio il “Free Trade and Processing Zone Act”, che permetteva il gioco online con una licenza rilasciata dal ministero del piccolo Stato dei Caraibi. Le software house hanno cominciato a sviluppare sempre più giochi da proporre alle piattaforme virtuali di gioco, dando vita a un mercato che si è ampliato rapidissimamente e costituisce di fatto il motore di tutto il gioco online. Le misure di sicurezza sono state potenziate persino per le vecchie macchine fisiche e garantiscono la tranquillità delle transazioni in denaro anche grazie alle moderne connessioni protette.

L’offerta complessiva dei palinsesti è destinata ad aumentare nel prossimo futuro. Chi preferisce giocare dal vivo, deve sapere che presto il mercato si orienterà quasi totalmente verso il mobile. All’interno dei confini europei giocare alle slot machine on line ha portato a una crescita del gambling dell’11% negli ultimi anni, tanto che si parla di oltre 20 miliardi di Euro di entrate lorde. D’altro canto, le slot si rinnovano senza soluzione di continuità e trattano i temi più disparati dal cinema alla scienza, di conseguenza gli utenti sono sempre in attesa di scoprire le ultime novità e sperimentare giochi diversi.

Le slot online sono accessibili su siti web con applicazioni Adobe flash e talvolta sono anche scaricabili dal web o dagli store. Nonostante le versioni Flash abbiano subito miglioramenti importanti nel tempo, però, le app dedicate presentano spesso una grafica e un audio migliori e, nel complesso, risultano più stabili. Oggi i giocatori alle prime armi possono testare quasi tutte le slot tramite la modalità “demo”, che aiuta i neofiti ad esercitarsi per migliorare le proprie capacità e a comprendere le meccaniche di gioco senza dover attingere da subito a denaro reale.