GROSSETO – Un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto oggi pomeriggio in via Siria, a Grosseto. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’automobile e una moto.

L’uomo in sella alla moto è finito a terra, ed è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito in ospedale. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.