GROSSETO – Ciò che balza all’occhio, nella giornata di mercoledì 27 maggio, è l’abbassamento delle temperature minime: nel capoluogo il termometro raggiungerà i 10 gradi centigradi.

Scendono anche le massime, attese a 24 gradi a Grosseto. Il tutto nonostante una bella giornata di sole, cielo sereno è atteso dal mattino fino a sera con sole a baciare la Maremma.

A rendere più fresca la giornata un vento da nord est che soffierà ininterrottamente, superiore ai 30 chilometri orari in mattinata e poi via via in attenuazione.

