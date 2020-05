Coronavirus, un nuovo caso in provincia di Grosseto. 393 le persone infettate dall’inizio dell’epidemia

MASSA MARITTIMA – Un nuovo positivo al Coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di una persona residente a Massa Marittima. Il numero delle persone infettate in Maremma dall’inizio dell’epidemia sale dunque a 393.

Quattro le persone guarite oggi nella nostra provincia:

• 1 a Civitella Paganico

• 1 a Grosseto

• 1 a Manciano

• 1 a Castel del Piano

In tutta la Asl Toscana sud est sono invece otto i guariti di cui: 1 in provincia di Arezzo, 4 in provincia di Grosseto e 3 in provincia di Siena.

Abbiamo in totale 180 casi in carico in tutta la sud est. Tra questi 105 persone sono in isolamento domiciliare, 25 in ospedale, 1.236 guariti. Dalle ore 14 del giorno 26 alle ore 14 del giorno 27 maggio sono stati effettuati 1.080 tamponi tra cui 6 positivi (ripetizioni + nuovi casi).

Guariti totali in provincia di Grosseto divisi per comuni: Grosseto: 177. Follonica: 22. Orbetello 22. Arcidosso 14. Monterotondo Marittimo 14. Roccastrada 12. Monte Argentario 11. Castiglione della Pescaia 10. Castel del Piano 8. Manciano 7. Pitigliano 7. Civitella Paganico 4. Gavorrano 4. Isola Del Giglio 4. Santa Fiora 4. Capalbio 3. Scarlino 3. Cinigiano 2. Scansano 2. Semproniano 2. Campagnatico 1. Castell’Azzara 1. Massa Marittima 1.