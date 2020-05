A Scarlino si riunisce il consiglio comunale per parlare del Puntone

SCARLINO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Scarlino: la seduta è convocata giovedì 28 maggio alle 14.30 alla sala Auser di Scarlino Scalo, in viale Matteotti 25.

La seduta si è resa necessaria per permettere ai consiglieri comunali di minoranza di approfondire i documenti relativi al punto all’ordine del giorno dell’assemblea di lunedì 25 maggio.

Per un errore tecnico nel primo invio della proposta di delibera sullo stralcio al Piano operativo riferito alla zona del Puntone non erano presenti gli allegati: l’opposizione quindi ha ritenuto di non poter discutere il punto e si è resa necessaria la convocazione di un ulteriore Consiglio comunale.