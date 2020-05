Le atlete della pallavolo al parco di via Giotto: così riparte l’attività sportiva

GROSSETO – Ieri in via Giotto e in via Europa le atlete del settore giovanile S3 della Asd pallavolo Grosseto 1978, «hanno lavorato e sudato insieme (ovviamente a debita distanza) e più che altro si sono ritrovate e riviste dopo tanto tempo».

«Una giornata bellissima ha dato il via a questa iniziativa che di sicuro per quanto riguarda la nostra società sta favorendo il ritorno alla normalità. Un grazie va ai nostri allenatori Maurizio Natalini, Roberta Colella, Marco Sallei, Fabio Sembiante e Jolye Tocci che seguono minuziosamente le bimbe affinché rispettino le norme dell’ultimo Dpcm ed ovviamente anche sotto l’aspetto fisico e tecnico». Presente in via Giotto lo staff dell’ufficio sport con l’assessore Fabrizio Rossi.