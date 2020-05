L’almanacco del Giunco: il 26 maggio il primo torneo di scacchi e nasce l’indice Dow Jones

GROSSETO – Martedì 26 maggio, san Filippo Neri sacerdote, Giornata mondiale della sclerosi multipla, il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.42. Accadeva oggi:

451 – Si combatte la battaglia di Avarayr tra ribelli armeni e l’Impero Sasanide, i primi, benché sconfitti, ottengono il diritto di osservare la loro religione.

1249 – Enzo di Svevia, re di Torres, viene sconfitto a Fossalta dai guelfi bolognesi.

1303 – Si celebra il matrimonio tra Federico III di Sicilia ed Eleonora d’Angiò presso il duomo di Messina.

1328 – Guglielmo di Ockham lascia in segreto Avignone sotto la minaccia di papa Giovanni XXII.

1432 – Apparizione della Santa Maria del Fonte a Giannetta de’ Vacchi nella città di Caravaggio.

1538 – Ginevra espelle Giovanni Calvino.

1595 – Muore a Roma san Filippo Neri, fondatore dell’oratorio.

1637 – Guerra Pequot: una forza alleata di Puritani e Mohawk, comandata dal capitano inglese John Mason, attacca un villaggio Pequot nel Connecticut, uccidendo circa 500 abitanti.

1647 – Alse Young è la prima vittima dei processi per stregoneria nelle colonie britanniche in America e viene impiccata ad Hartford, Connecticut.

1670 – A Dover, Carlo II d’Inghilterra e Luigi XIV di Francia firmano un trattato segreto che pone fine alle ostilità tra i due regni.

1734 – Battaglia di Bitonto: il Regno di Napoli, diventa indipendente sotto Carlo III di Borbone, che lo sottrae agli austriaci.

1736 – Battaglia di Ackia: i britannici e la tribù nativa americana dei Chickasaw sconfiggono le truppe francesi.

1751 – Un meteorite cade a Hrašćina alla presenza di un grande numero di testimoni.

1798 – Una forte scossa di terremoto, alle 13.10, colpisce Siena provocando alcune vittime e ingenti danni a molti edifici della città.

1805 – Milano: Napoleone viene incoronato re d’Italia nel Duomo: sarà l’ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal Regno longobardo.

1828 – Il misterioso trovatello Kaspar Hauser viene scoperto mentre vaga per le vie di Norimberga.

1831 – Viene giustiziato a Modena il patriota italiano Ciro Menotti.

1851 – Londra: inizia il primo torneo scacchistico internazionale della storia.

1864 – Il Montana viene organizzato come territorio degli Stati Uniti.

1865 – Guerra di secessione americana: il generale confederato Edmund Kirby Smith, comandante della divisione del Trans-Mississippi, è l’ultimo generale confederato ad arrendersi, a Galveston (Texas).

1868 – Termina il processo per l’impeachment del presidente degli Stati Uniti Andrew Johnson, che viene ritenuto innocente per un voto.

1889 – Apertura al pubblico del primo ascensore, per la Torre Eiffel.

1890 – James Dunham uccide sei persone, a Campbell (California).

1896 – Nicola II viene incoronato zar di Russia.

1896 – Charles Dow pubblica la prima edizione dell’Indice Dow Jones.

1896 – Lo scrittore irlandese Oscar Wilde viene condannato a due anni di prigione per omosessualità.

1897 – Il romanzo Dracula, di Bram Stoker, viene messo in vendita a Londra.

1906 – Viene inaugurato a Londra il Vauxhall Bridge.

1908 – A Masjid-al-Salaman nella Persia sud-occidentale, viene scoperto il più grande giacimento di petrolio del mondo. I diritti di sfruttamento vengono acquisiti da una compagnia britannica.

1917 – Un potente tornado F4 sconvolge Matoon, Illinois, uccidendo 101 persone, e ferendone 689. Fu il tornado più longevo di tutti i tempi, durando oltre 7 ore e percorrendo 293 miglia.

1918

– Viene fondata la Repubblica Democratica di Georgia;

– Battaglia di Sardarapat, le forze armene sconfiggono l’Esercito ottomano.

1923 – Comincia la prima 24 ore di Le Mans.

1932 – L’ammiraglio Saitō Makoto diventa Primo ministro del Giappone.

1936 – Alla Casa dei Comuni del Nord Irlanda Tommy Henderson parla per 10 ore consecutive, finendo alle prime luci dell’alba del giorno dopo.

1938 – Negli Stati Uniti la Commissione della Camera dei Rappresentanti per le attività anti-americane svolge la sua prima seduta; è uno dei primi atti del maccartismo.

1940 – Seconda guerra mondiale: Battaglia di Dunkerque: In Francia, le forze Alleate iniziano una gigantesca evacuazione da Dunkerque.

1941 – Seconda guerra mondiale: La corazzata tedesca Bismarck, viene colpita da un siluro lanciato da un biplano decollato dalla portaerei inglese HMS Ark Royal. Il siluro danneggiò il meccanismo di controllo del timone, segnando di fatto la fine della corazzata, che venne affondata il giorno seguente dalla Royal Navy.

1944 – Seconda guerra mondiale: L’88esima Divisione del generale Geoffrey Keyes si ricongiungono con le forze del VI Corpo ad Anzio, ha così termine la battaglia per la testa di ponte, e le forze anglo-americane possono dirigersi verso Roma.

1966 – La Guyana britannica ottiene l’indipendenza come Guyana.

1969

– Programma Apollo: l’Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di otto giorni di tutti i componenti necessari per l’imminente primo sbarco dell’uomo sulla Luna;

– John Lennon e Yōko Ono iniziano il loro secondo bed-in per la pace, a Montréal.

1970 – L’aereo Sovietico Tupolev Tu-144 diventa il primo aereo commerciale da trasporto a superare Mach 2.

1972

– Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica firmano il Trattato anti missili balistici;

– Viene fondato il Parco nazionale di Willandra, in Australia.

1977 – George Willig scala la torre sud del World Trade Center, a New York.

1978 – Ad Atlantic City, nel New Jersey, apre il Resorts International, il primo casinò legale sulla East Coast degli USA.

1981 – Il Presidente del Consiglio italiano Arnaldo Forlani si dimette dal suo incarico a seguito dello scoppio dello scandalo sulla loggia P2.

1983 – Un terremoto di magnitudo 7.7 colpisce il Giappone, causando uno tsunami che uccide almeno 104 persone, ferendone migliaia, e causando ingenti danni a diverse strutture.

1986 – La Comunità Europea adotta la bandiera europea.

1991

– Un Boeing 767-300 della Lauda Air esplode sopra un’area rurale della Thailandia facendo 223 vittime;

– Zviad Gamsakhurdia diviene il primo presidente della Repubblica di Georgia in era post-sovietica.

2001 – Un TGV Réseau stabilisce il record di velocità ferroviaria media su lunga distanza, tra Calais e Marsiglia: 306.37 km/h di velocità media, 1067.2 km coperti in 3 ore e 26 minuti.

2002

– Il Mars Odyssey trova segni di grossi depositi di ghiaccio sul pianeta Marte;

– Álvaro Uribe diventa presidente della Colombia.

2003 – Solo tre giorni dopo il record precedente, lo Sherpa Lakpa Gelu scala l’Everest in 10 ore e 56 minuti. Il ministero del turismo del Nepal confermerà il record nel luglio dello stesso anno.

2004 – Il New York Times pubblica un’ammissione di errore giornalistico, riconoscendo la parzialità dei suoi reportage e la mancanza di scetticismo verso le fonti, per quanto riguarda le rivelazioni sulle armi di distruzione di massa, che hanno aiutato a promuovere la Guerra in Iraq del 2003.

Fonte: il.wikipwdia.org