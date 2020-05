Il carcere lascia il centro storico: sarà realizzato nella Caserma Barbetti. Adesso è ufficiale

GROSSETO – Il nuovo carcere di Grosseto non sarà più nel centro storico della città. La sede della nuova struttura carceraria, come già annunciato in passato, sarà spostata nell’edificio della Caserma Barbetti.

Giovedì prossimo, 28 maggio, alle ore 15.30, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini sottoscriveranno l’atto che consentirà al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di acquisire la Caserma per la costruzione di una nuova struttura carceraria.

Il Prefetto Fabio Marsilio ha evidenziato che «tale importante risultato è stato conseguito grazie alla prolungata e congiunta attività assicurata, nell’ambito del Tavolo di coordinamento costituito in Prefettura, dai rappresentanti dei Ministeri Giustizia e Difesa, dal Presidente e Procuratore del Tribunale, da Provincia e Comune di Grosseto, dal Demanio e dalle Forze di Polizia. Particolarmente tenace è stato l’impegno della collega Cinzia Torraco, che mi ha preceduto nelle funzioni di Prefetto di Grosseto».