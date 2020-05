Ecco come avere il bonus idrico. Tutti i dettagli

SCARLINO – l Comune di Scarlino ha pubblicato l’avviso per la richiesta del contributo da parte di Acquedotto del Fiora per il consumo idrico dell’anno in corso. Il “Bonus sociale idrico integrativo” è rivolto ai residenti con Isee fino a 10mila euro e alle famiglie con Isee fino a 20mila con almeno quattro figli minori a carico. Le domande, scaricabili dal sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it), dovranno essere presentate entro martedì 30 giugno.

La richiesta con la documentazione allegata può essere inviata all’indirizzo bonusidrico@comune.scarlino.gr.it, con pec a comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno. Saranno ammesse solo le domande arrivate entro il termine fissato.

La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia 1, 58020 Scarlino, indicando sulla busta la dicitura: “Contiene domanda per l’assegnazione del Bonus idrico integrativo”. Infine è possibile presentare la richiesta a mano all’ufficio Protocollo, prendendo un appuntamento chiamando i numeri 0566 38529/38512. La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it).