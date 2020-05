Degrado nella zona artigianale: auto e roulotte abbandonate usate come discarica

FOLLONICA – «Auto abbandonate, roulotte, mezzi senza targa, cannibalizzati e usati come discarica per i rifiuti» è la situazione segnalata da un lettore nella zona artigianale di Follonica.

«Ci sono auto senza assicurazione lasciate in mezzo alla strada in balia degli eventi e usate talvolta come discarica a cielo aperto. Abbiamo avvertito anche le forze dell’ordine – prosegue il lettore – ma a tutt’oggi non è cambiato nulla».