Alleanza democratica: «Ricorderemo l’amministrazione per le festicciole» Patto per futuro: «Accuse risibili»

ORBETELLO – È botta e risposta a distanza tra Alleanza democratica civica e progressista e Lista Patto per il futuro.

«Siamo ormai ad un anno dalla fine della legislatura e possiamo iniziare a tirare le somme dell’azione politica dell’Amministrazione Casamenti» afferma Cristina Comandi di Alleanza democratica civica e progressista. «Ce la ricorderemo forse per le festicciole, per le costosissime lucine di Natale e per le spese allegre, ma non certo per un governo che abbia marcato una differenza nello sviluppo di Orbetello, siamo anzi in una condizione gravissima di ritardo strutturale nei confronti di territori vicini e lontani che hanno invece investito in maniera forte sulle proprie potenzialità e che si trovano oggi sulla cresta dell’onda in quanto assolutamente attrattivi e competitivi nel settore turistico».

«Proprio in questo campo l’amministrazione ha completamente latitato, limitando le politiche turistiche all’organizzazione di qualche sporadico evento fatto più per accontentare le personali esigenze elettorali dell’assessore delegato anziché assecondare una visione strategica e di lungo corso. Non esiste una programmazione integrata turistica, chi ha la velleità di occuparsene non sa neppure di cosa si parli. Basti pensare all’enorme quantità di soldi, mezzo milione di euro, spesa in un giorno e mezzo per l’arrivo e la ripartenza del giro d’Italia che nessun valore aggiunto ha lasciato agli operatori locali se non qualche narcisistica foto degli amministratori, delle quali avremmo fatto tutti a meno».

«E proprio di valore aggiunto è necessario parlare quando si affronta il tema dei lavori pubblici. Quale valore aggiunto hanno prodotto i pochi e casuali interventi pubblici che hanno riguardato più che altro la manutenzione ordinaria? Quale opera strategica per il comune di Orbetello è stata pianificata e programmata? Niente di più e niente di diverso rispetto a quello che aveva pianificato la scorsa Amministrazione, perdendo anzi tempo nell’esecuzione delle opere: la ciclabile della Giannella è ancora al palo, la scuola di Albinia partirà con un ritardo di ben 5 anni dal progetto definitivo, il parco dell’ex idroscalo lasciato al completo abbandono, la piscina diventata ormai una presa in giro, la tragicomica gestione dei ripascimenti delle spiagge, finanziati dalla Regione Toscana con appalti eseguiti su due anni diversi a causa degli imbarazzanti ritardi e la conseguente “cacciata” dalle spiagge a stagione inoltrata, qualche strada riasfaltata qua e là e nulla di più».

«Il regolamento urbanistico scaduto nel 2016 è ancora in alto mare, e nelle intenzioni, anche se siamo abbastanza certi che non vedrà mai la luce, il nuovo piano operativo nasce già vecchio nei contenuti e nelle forme tanto che se malauguratamente divenisse operativo, ingesserebbe per altri dieci anni il territorio Orbetello. La stessa ingessatura che quest’amministrazione ha prodotto rinnovando, senza apportare le necessarie e doverose modifiche, la convenzione per la pesca in laguna, con i pescatori di Orbetello, vanificando la possibilità di attuare un vero progetto di sviluppo, sia economico che ambientale del nostro patrimonio lagunare, nel prossimo futuro».

«Per queste motivazioni e per la consapevolezza che Orbetello abbia bisogno di uno scatto in avanti, di proiettarsi nel futuro, l’Alleanza civica e democratica ha iniziato il suo percorso – prosegue Comandi -. Un’alleanza che affonda le sue radici nelle attuali componenti di opposizione ma che si è già aperta ed è disponibile ad aprirsi ancora alle molteplici realtà civiche, politiche e associative che si oppongono all’attuale amministrazione. La nostra è un’alleanza che ha come faro la volontà di costruire un percorso che dia una prospettiva lunga ad Orbetello, che affronti le questioni strategiche che sono aperte, in particolare quelle che riguardano il lavoro con particolare riferimento a quello giovanile, la questione ambientale, quella della sviluppo che sia contemporaneamente sostenibile e moderno».

«Riteniamo che sarebbe una sciagura per Orbetello continuare a volare basso come sta facendo ora l’attuale Amministrazione: esultare continuamente per un po’ di asfalto in qualche strada è la cifra di un modo di amministrare che non potrà che portare Orbetello ad una progressiva regressione. Noi invece ci candidiamo alla guida del comune per portarlo a competere con le realtà turistiche più avanzate e per diventare il comune leader nel Sud della Provincia per la gestione dei processi politici e strutturali che riguardano la nostra comunità».

«Neppure la crisi di questa emergenza terribile, sembra apportare modifiche nel modus operandi di questa amministrazione, ma non si può ignorarne gli effetti devastanti che esploderanno subito dopo l’estate: per questo riteniamo necessario l’istituzione di un fondo dedicato e una strategia per fronteggiare la disoccupazione, valutando ad esempio la possibilità di affidare a giovani disoccupati il controllo delle spiagge libere. Nei prossimi giorni l’Alleanza civica e democratica organizzerà, compatibilmente con le norme di distanziamento sociale attuali, degli incontri per favorire la partecipazione e per consolidare il percorso già avviato. Casamenti prenda atto non solo della delusione che ha infuso nei cittadini, ma sopratutto del suo evidente fallimento» conclude Cristina Comandi.

«Abbiamo letto il comunicato della cosiddetta formazione Alleanza democratica e non abbiamo potuto trattenere le risate» risponde la lista Patto per il futuro. «Questi sono gli stessi personaggi della fallimentare gestione post alluvione, del gigantesco disastro in laguna, dei litigi continui, dell’immobilismo amministrativo con in aggiunta qualche ex candidata bocciata alle precedenti elezioni amminstrative. Purtroppo questi personaggi non si rendono conto che ormai per la piazza politica del nostro comune sono un passato che i cittadini vogliono dimenticare al più presto, figurarsi ridargli in mano la gestione del comune. L’attuale Amministrazione comunale come riconosciuto dalla stragrande maggioranza della popolazione sta lavorando davvero bene in grande unità. I litigi continui e gli scontri della precedente Amministrazione Paffetti di cui facevano parte i membri di Alleanza Democratica sono solo un triste ricordo».

«L’attuale amministrazione comunale ha svolto un lavoro straordinario, basti pensare a pochi esempi: il nuovo Bocciofilo di Albinia le cucine alberghiero, illuminazione pista ciclopedonale di Albinia, risoluzione via Maremmana di Albinia, 2 milioni di euro di riasfaltature in tutto il territorio comunale, escavo porto di Talamone, ripascimenti spiagge, costruzione nuova scuola elementare di Albinia che parte nei prossimi giorni dopo aver risolto i disastri della precedente Amministrazione comunale, la realizzazione nuova area verde a Neghelli con zona skate park in corso, nuovo giardino spiaggetta, illuminazione a LED di tutto il territorio, nuovo giardino scuola elementare Orbetello Scalo, rifacimento totale scuola materna di Neghelli, lavori ristrutturazione scuola elementare Neghelli, lavori di ristrutturazione al Consani di Orbetello e asilo nido Albinia, lavori palazzo fenicottero rosa, rifacimento immobile polverosa, servizi importanti introdotti come le colonie estive, festival vari, manifestazioni nazionali ed internazionali, ora partono lavori nuova piazza di Fonteblanda e il 3 giugno l’illuminazione attraversamenti pedonali via donatori del Sangue a Neghelli… Ci dispiace per questi personaggi di Alleanza Democratica ma purtroppo per loro non gli servirà cambiare nome per darsi un minimo di rinnovamento perché tutti i cittadini sanno chi sono, ovvero quelli della precedente fallimentare legislatura».