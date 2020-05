187 mila euro per riqualificare energeticamete la scuola media

GROSSETO – In seguito all’approvazione da parte della giunta comunale dello studio di fattibilità, partiranno presto i lavori per la riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado di viale Uranio. Gli interventi riguarderanno le aule del piano terra e quelle del primo piano, per un totale di circa 187mila euro.

Per assicurare una più efficiente limitazione dei consumi energetici, i vecchi infissi verranno sostituiti con altri con migliori prestazioni energetiche, tali da consentire un utilizzo ottimale della luce naturale e di assicurare, allo stesso tempo, una limitazione dei consumi energetici per la climatizzazione delle aule.

“Gli interventi hanno un duplice obiettivo: convertire un edificio scolastico in una struttura ad alte prestazioni energetiche garantisce agli alunni un ambiente di apprendimento moderno, permettendo contemporaneamente un risparmio ingente per quanto riguarda i consumi energetici – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Riccardo Megale, assessore ai lavori pubblici -. Un edificio efficiente sotto il punto di vista energetico ed improntato al miglioramento delle condizioni di benessere degli alunni può inoltre incentivare nei ragazzi una consapevolezza maggiore sui temi ambientali, anche sotto il profilo didattico.”