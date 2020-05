Parte oggi “All’aria aperta”: coinvolti 520 ragazzi e 22 associazioni sportive

GROSSETO – È partito oggi “All’Aria aperta”, il progetto che offre esercizi di attività motoria individuale all’aperto ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, il tutto nel massimo rispetto delle regole dettate dai Dpcm e dalle ordinanze regionali e locali relative alla sicurezza.

Sono circa 520 i ragazzi coinvolti nelle diverse discipline organizzate da 22 associazioni sportive. Le prime attività si svolgeranno in 4 parchi della città, più precisamente nel parco di via Giotto, nel parco Ombrone in via Leoncavallo, nel parco diversivo di viale Europa e nel parco di via Bulgaria. Il calendario è in continuo aggiornamento e presto si aggiungeranno altri parchi.

Le associazioni e società sportive dovranno rispettare le norme sanitarie vigenti: l’attività motoria, guidata da accompagnatori individuati dalle associazioni sportive, verrà svolta singolarmente (non si potranno prevedere giochi di gruppo, né pratica sportiva) e non dovrà richiedere l’utilizzo di strutture o attrezzi (se non un tappetino da porre sull’erba).

L’attività motoria sarà eventualmente adeguata alle ulteriori disposizioni ministeriali o regionali che dovessero essere emanate per garantirne la sicurezza. Le associazioni sportive e gli accompagnatori saranno responsabili del rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui al progetto stesso.

L’Amministrazione comunale, oltre a mettere a disposizione i parchi cittadini, si è fatta carico di un contributo minimo di 500 euro a favore delle associazioni, oltre ad un ulteriore contributo commisurato al numero dei bambini coinvolti, fino a un massimo complessivo di 2mila euro.

Per questo l’attività sportiva sarà gratuita fino al 30 giugno e potrà poi proseguire secondo modalità e condizioni concordate dalle società e associazioni sportive.

I bambini interessati non ancora iscritti alle associazioni possono contattare l’ufficio sport e avere ulteriori informazioni in merito all’inserimento nel progetto.

È possibile per le associazioni aderire ancora al progetto.

Info: ufficio sport 0564 488269/536

ufficio.sport@comune.grosseto.it