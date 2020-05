Maggioranza: «Amministrazione Paffetti aveva lasciato una Maremmana disastrata»

ALBINIA – «Finalmente la nostra Amministrazione comunale ha risolto il problema che ci era stato lasciato dalla precedente Amministrazione Paffetti. Certo lascia esterrefatti leggere che il gruppo di opposizione PD che che ci ha lasciato una via Maremmana disastrata d pericolosa per le continue rotture delle betonelle critichi ora chi, la nostra Amministrazione, ha finalmente risolto il problema che loro avevano creato» afferma Patto per il futuro.

«L’amministrazione Paffetti è stata quella che ha modificato il progetto in corso di intervento con lavori complementari utilizzando gli stessi soldi previsti per la riasfaltatura invece per una pavimentazione nella parte centrale. Aldi, Paffetti, Barbini sono i soliti che in cinque anni di legislatura hanno gestito malamente il post alluvione, il gigantesco disastro ambientale in laguna, caratterizzati da litigi e abbandoni continui e da un immobilismo amministrativo senza precedenti».

«Finalmente la Maremmana non è più una via disastrata e pericolosa come ci era stata lasciata e il Comune non ha speso un euro per l’intervento. La popolazione è davvero molto soddisfatta e ne abbiamo preso atto in questi giorni ad Albinia. Tutti hanno apprezzato il nostro intervento risolutivo. Ora vogliamo dimenticare tutti questa triste storia e l’amministrazione Comunale precedente che aveva creato la problematica e che alla fine è l’inconsistente ed inconcludente opposizione attuale».