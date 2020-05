Lavoro: cuoco, cameriere, barista. Tutte le opportunità nel turismo

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per informazioni contattare il centro servizio Grosseto al numero 0564416375 o via mail grosseto@ebtt.it o recarsi in via Monte Cengio 13/15 58100 Grosseto.

stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da metà giugno un aiuto cuoca e una cameriera max 29 anni minima esperienza pat b automuniti (cod 11812-11813)

albergo nella zona di roccastrada ricerca da giugno un cuoco cucina toscana con esperienza, un aiuto cuoco con esperienza e un cameriere con esperienza anche di barista/barman si offre vitto e alloggio si predilige personale della zona o della provincia di grosseto (cod 11808-11809-11807)

struttura alberghiera a circa 30km da Grosseto ricerca un pizzaiolo con esperienza nel settore da giugno a dicembre 2020 si offre alloggio (cod 11806)

struttura nella zona di Scansano ricerca un apprendista manutentore max 29 anni con minima esperienza non si offre alloggio pat b automunito da giugno 2020 contratto anche part time (cod 11787)

pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore contratto a tempo indeterminato orario spezzato pat b automunito (cod 11811)

struttura extra alberghiera nella zona di Orbetello ricerca un bagnino con brevetto acque esterne dal 18 giugno al 15 settembre pat b automunito (cod 11814)

capo ricevimento con esperienza pluriennale nel settore inglese e tedesco da giugno a settembre zona scarlino no alloggio pat t automunito (cod11740)

addetta ricevimento con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese e preferibile lingua tedesca struttura alberghiera a pochi chilometri da Grosseto per i mesi di luglio e agosto pat b automuniti (cod 11741)

bar nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere di sala con esperienza bar/caffetteria orario dalle 16 alle 24 da giugno a fine settembre pat b automunito (cod 11816)

pubblico esercizio nelle vicinanze di Magliano in Toscana ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore orario serale fa fine maggio 2020 con possibilità di lavorare forse tutto l anno pat b automunito (cod 11829)

struttura alberghiera nella zona di Grosseto ricerca un cuoco con esperienza pluriennale di gestione della cucina (cod 11828) un maitre con esperienza di gestione della sala con due lingue straniere di cui una l inglese e preferibile il tedesco (cod 11827) e un direttore con esperienza di gestione in hotel nei vari reparti conoscenza lingua inglese e preferibile altre due lingue (cod 11826)