GROSSETO – L’ultima settimana del mese di maggio si apre con una splendida giornata di sole, quella di lunedì 24, in gran parte della provincia di Grosseto.

L’assenza di nuvole porta a un nuovo aumento delle temperature di massime, nel capoluogo attesi 27 gradi contro i 25 di ieri, mentre le minime sono in leggero calo e dovrebbero attestarsi a quota 12.

Come già accaduto ieri vento moderato in mattinata, con raffiche fino a 15 chilometri orari in mattinata; più debole nel pomeriggio e nuovamente in aumento in serata.

