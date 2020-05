Fuga di gas, chiusa la strada. Evacuate alcune famiglie

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – I Vigili del fuoco stanno cercando l’origine di una fuga di gas nella zona del molo di Castiglione della Pescaia, in via Cristoforo Colombo, a due passi dal centro del paese.

Sono state chiuse alcune strade, e per precauzione alcune famiglie sono state fatte uscire dalle abitazioni, così come chi si trovava in un albergo poco distante.

La decisione è stata presa a titolo precauzionale.