Certificazione per l’uso del computer: gli esami non si fermano

GROSSETO – Al Polo Bianciardi di Grosseto da oggi è possibile effettuare gli esami della nuova Icdl, ex Ecdl, in remoto, rimanendo comodamente a casa. Quindi per tutti gli aspiranti candidati alla certificazione Icdl/Ecdl si offre l’opportunità di non rinunciare agli esami e svolgerli a distanza.

Per fare ciò, un sistema di controllo remoto permette di connettersi alle postazioni virtuali che il supervisore avrà predisposto e di fare il test come se i candidati fossero realmente seduti in aula.

Per garantire lo svolgimento dell’esame Icdl online secondo le procedure di qualità ed evitando eventuali comportamenti scorretti da parte dei candidati, viene utilizzato un sistema di videoconferenza, Google Meet, il cui link verrà comunicato al candidato prima di iniziare la prova.

Il sistema permetterà al Supervisore/Esaminatore dapprima di coordinare i candidati presenti, sempre in un numero non elevato, in un’ottica di rispetto delle regole, poi di supervisionare la sessione, svolgendo il suo ruolo sia di controllore sia di risolutore di eventuali problemi tecnici.

La prima sessione utile sarà il 29 maggio a partire dalle 10:00 e proseguirà per tutto il giorno.

In base al numero di persone interessate a sostenere l’esame sarà redatto un calendario con cadenza oraria.

Il personale del Polo Bianciardi rimane a disposizione per impartire istruzioni e per preparare il computer dei candidati alla sessione, spiegando quali sono i requisiti minimi richiesti per il collegamento.

Per tutte le informazioni del caso scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica t.cinelli@polobianciardigrosseto.it.