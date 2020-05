Ultimati i lavori al palazzetto della Pallavolo Grosseto: «Fondamentale per tutelare la salute di tutti»

GROSSETO – Appena terminati i lavori di manutenzione ordinaria al Palazzetto Azzurri d’Italia, sede della Pallavolo Grosseto. Oltre ai lavori di base la società biancorossa ha deciso di sostituire in toto il battiscopa nei locali spogliatoi e nella sala di gioco – questo, su consiglio anche delle ditte di disinfezione e di pulizie che in questi giorni hanno operato nell’impianto.

“Pensiamo che sanare, igienizzare, disinfettare ed intervenire anche radicalmente – ha commentato la dirigenza della società – sostituendo dei materiali oramai obsoleti nel nostro (che poi è di tutti) palazzetto, dove vi gravitano tutte le società grossetane, sia fondamentale per ripartire in sicurezza e soprattutto per tutelare la salute degli atleti che vi giocano”.