Incidente stradale: auto contro moto. Ferita una donna

GROSSETO – Incidente stradale solo pochi minuti fa sulla Castiglionese, all’incrocio di Barbaruta, dove si sono scontrati un’auto e una moto con in sella una donna di 48 anni.

A restare ferita la donna che era in sella alla moto. La donna è stata sbalzata a terra. Soccorsa dalla Croce rossa di Castiglione della Pescaia è stata trasferita in ospedale a Grosseto per accertamenti.