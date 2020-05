Pallavolo Grosseto, confermato il tecnico Rossi per due formazioni giovanili

GROSSETO – La Pallavolo Grosseto conferma uno dei suoi tecnici più stimati. Appena siglato l’accordo con il coach Rossano Rossi che per il prossimo anno guiderà le categorie Under 14 ed Under 15. Il presidente Riccardo Tinacci si dichiara soddisfattissimo per l’accordo raggiunto e augura buon lavoro a Rossano ed al suo staff.