Lunedì si riunisce il Consiglio: saranno istituite quattro consulte e la commissione Pari opportunità

SCARLINO – Lunedì 25 maggio alle 9 è convocato il Consiglio comunale di Scarlino. L’assemblea si riunirà nella sala Auser di Scarlino Scalo (in viale Matteotti 25) per garantire il distanziamento sociale.

All’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali della precedente seduta, ci sono le istituzioni delle consulte delle Politiche del mare, del Turismo, della Cultura e dell’Ambiente e della commissione Pari opportunità.

Si parlerà del regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, della convenzione 2020-2024 del Sistema dei musei di Maremma e della Rete grossetana delle biblioteche, archivi e centri di documentazione e del regolamento del Sistema museale di Scarlino.

All’ordine del giorno ci sono anche lo stralcio al Piano operativo riferito alla zona del Puntone e la variazione al bilancio 2020-2022 per l’esecuzione di interventi indifferibili. Si discuterà di alcune misure per sostenere le imprese e le famiglie a seguito dell’emergenza sanitaria, nello specifico dello slittamento delle scadenze delle rate dell’imposta sui rifiuti (Tari), della creazione del Fondo di solidarietà alimentare e della sospensione delle rate degli accertamenti dei tributi comunali in scadenza a maggio e giugno 2020.

L’assemblea affronterà anche la rinegoziazione dei prestiti concessi al Comune dalla Cassa depositi e prestiti e approverà la mozione condivisa da tutti i gruppi consiliari contro la riapertura dell’inceneritore di Scarlino. Infine sarà dato spazio alle interrogazioni presentate dal gruppo “Per Scarlino” inerenti ai contributi statali sulla progettazione, alla proposta di collegamento tra le zone industriali di Scarlino e Follonica, e alla didattica a distanza.

La seduta si chiuderà con le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.