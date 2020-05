Lo sport grossetano in lutto, addio all’ex atleta, docente e dirigente Deanna Franchi

GROSSETO – Una grave perdita per il mondo dello sport e dell’istruzione grossetana. Si è spenta a 79 Deanna Franchi, ex atleta, docente, preside e attualmente dirigente sportiva: era malata da tempo.

Campionessa nell’atletica, con esperienze nel lancio del peso, del giavellotto e nel salto in alto, si è poi dedicata all’insegnamento: docente in varie città della provincia di Grosseto, è anche stata preside all’istituto Einaudi di Grosseto. Dal 1999 l’avventura nell’associazionismo sportivo, come co-fondatrice della Palestra Europa: da vicepresidente ne è stata una colonna, collaborando spesso con il comitato Uisp all’organizzazione di eventi importanti, da Giocagin al Martial Day, dalla Festa della Toscana alla Festa dello Sport.

“Perdo una compagna di viaggio e una grande amica – spiega Daniele Tanini, presidente Palestra Europa e storico dirigente Uisp – per me era come una sorella, insieme abbiamo portato avanti tanti progetti e idee. Un grande abbraccio alla figlia Antonella”.

“La Palestra Europa è una delle società storiche del nostro comitato – aggiunge Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto – Deanna è stata un aiuto prezioso nella danza e nella ginnastica. Le sue capacità sportive e dirigenziali, ma soprattutto umane, ci mancheranno”.

Il funerale sarà celebrato lunedì 25 maggio, alle ore 11, a Sterpeto.