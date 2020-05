GIUNCARICO – Una bombola di Gpl è esplosa mentre i Vigili del fuoco stavano spegnendo un incendio sviluppatosi in un capannone nella zona del Lupo, nel comune di Gavorrano, vicino a Giuncarico.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Grosseto. A dare l’allarme i proprietari del capannone. Durante l’operazione di spegnimento, una bombola, presumibilmente di Gpl, è scoppiata e sono state trovate anche due bombole di ossigeno ed un’altra di Gpl, in questo momento in fase di raffreddamento da parte della squadra. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni all’abitazione che si trova vicino al capannone. Il capannone è andato distrutto per circa la metà.