GROSSETO – Sembrano un lontano ricordo le precipitazioni che hanno colpito la provincia di Grosseto nella prima metà di questa settimana: sabato 23 maggio altra bella giornata in Maremma.

Stabili le temperature, con la massima che nel capoluogo torna ad avvicinarsi ai 30 gradi, toccando quota 27, e la minima sempre prevista sui 14 gradi, comunque piuttosto piacevole.

Come detto sole su gran parte della provincia, senza che le nuvole turbino il sereno. Vento leggero da sud per tutta la giornata: non dovrebbe superare i 10 chilometri orari.

