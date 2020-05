Il Circolo Pattinatori applaude il Grifone in serie C: «Traguardo meritatissimo»

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 si unisce agli sportivi cittadini nel festeggiare il ritorno dell’Us Grosseto in serie C. “E’ stato raggiunto un grande traguardo – scrive il presidente Stefano Osti – Meritatissimo, ma anche inaspettato. Quando una squadra sale dall’Eccellenza di solito ci si aspetta una stagione di assestamento ed invece i biancorossi hanno conquistato una nuova promozione. E’ il completamento del percorso della famiglia Ceri che da Roselle a Grosseto ha portato il calcio grossetano dalla terza categoria alla serie C”.



“A titolo personale e a nome del consiglio direttivo del Circolo Pattinatori mi congratulo con la famiglia Ceri per quanto ha fatto e sta facendo per la città. Invito fin da adesso Mario e Simone, i presidenti dell’Usg, ad assistere ad una delle nostre esibizioni in serie A1 nell’impianto di via Mercurio, per scrivere un’altra bellissima pagina di sport cittadino”.