Con il progetto “Uniti siam più forti” la didattica a distanza è anche per i bambini del nido

SCARLINO – L’asilo nido comunale di Scarlino è attualmente chiuso a causa dell’emergenza Covid-19. La cooperativa Cuore Liburna Sociale che gestisce “L’albero azzurro” ha ideato un progetto per rimanere in contatto con i piccoli alunni e continuare così il piano educativo dell’anno in corso e nel contempo sostenere le famiglie in un momento di incertezze e difficoltà.

L’iniziativa “Uniti siam più forti” partirà lunedì 25 maggio e prevede la creazione di gruppi WhatsApp attraverso i quali le insegnanti invieranno video, audio e materiale con varie attività, favorendo la relazione e lo scambio tramite commenti o video dei bambini rivolti alle educatrici.

Saranno garantiti anche i contatti diretti quotidiani di ascolto a ciascuna famiglia e una personalizzazione delle strategie e delle proposte.

«L’attuale situazione – spiega l’assessore all’Istruzione e alle Politiche per l’infanzia, Michele Bianchi – rischia di tradursi in una mancanza di stimoli e di relazioni con gli educatori e con i compagni di scuola. Con progetti come quello del nido comunale invece riusciamo a mantenere attivi i rapporti e nello stesso tempo a sostenere le famiglie che stanno sicuramente affrontando un periodo complicato per quanto riguarda l’organizzazione della quotidianità. Un plauso va alle educatrici che con abnegazione hanno continuato a lavorare per stare accanto ai loro piccoli studenti».

Inoltre da lunedì 25 maggio fino a martedì 30 giugno sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2020/21: la domanda deve essere compilata online accedendo dal sito istituzionale www.comune.scarlino.gr.it alla sezione “Servizi online”. Per poter compilare il modulo occorre richiedere le credenziali. Anche il rinnovo dell’iscrizione per i piccoli che già frequentano il nido comunale segue le stesse procedure.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Scuola del Comune di Scarlino al numero 0566 38529, oppure inviare una mail a

c.brunese@comune.scarlino.gr.it.