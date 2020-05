“Riparto da tre”: un tavolo tecnico per rilanciare il turismo. Ecco l’idea di Pitigliano, Sorano e Manciano

PITIGLIANO – Si chiama Riparto da tre il tavolo tecnico sul turismo promosso dai Comuni di Pitigliano, Sorano e Manciano per studiare insieme le misure da assumere nell’immediato, per far ripartire il turismo dopo il lockdown di questi mesi, legato all’emergenza Covid 19.

Ogni Comune ha individuato sul proprio territorio 3 figure esperte di turismo, che sono entrate a far parte del tavolo, riunitosi per la prima volta il 19 maggio nella sala consiliare del Comune di Pitigliano.

Questo piccolo comitato tecnico -scientifico si riunirà di nuovo con incontri sulla piattaforma on line e in presenza, per affiancare i sindaci nella scelta della migliore strategia da seguire pensando subito alla stagione turistica 2020.

Il tavolo tecnico nato al tempo del Covid-19 è chiamato anche a ragionare su una promozione efficace nel lungo periodo. I Comuni, intanto, hanno fornito al tavolo lo stato dell’arte su risorse investite nell’ambito turistico, sul funzionamento dell’ufficio informazioni, sugli eventi, il numero di strutture, la tipologia e le presenze turistiche e sulle risorse da destinare ad un eventuale progetto condiviso.

“E’ importante per Pitigliano lavorare insieme a Sorano e Manciano – afferma il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili –per rilanciare il turismo, dopo questo blocco forzato. E’ un settore strategico nell’area del tufo, che sta subendo i pesanti effetti dell’emergenza sanitaria. Alcune aziende rischiano di non ripartire. Serve, quindi, di agire subito, con una strategia ragionata e condivisa, per evitare il peggio. Superata la crisi, questo modo di operare insieme, sperimentato adesso dai tre Comuni, può rivelarsi una palestra utile di confronto anche in futuro. Il tavolo è un’idea nata nella conferenza dei capigruppo a Pitigliano, su proposta del M5s. Poi abbiamo proposto di allargarlo agli altri Comuni e la cosa è stata ben vista sia dalle opposizioni, sia dalle amministrazioni comunali di Sorano e Manciano, che ringrazio”.

“E’ un buon punto di partenza – commenta il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni – prima di tutto per un’iniziativa promozionale immediata, legata alla situazione straordinaria in cui vive tutto il mondo del turismo e tutto il mondo economico del nostro territorio. In seconda battuta può servire a costruire un modello nuovo di presentazione e promozione del territorio delle Colline del Fiora nel suo insieme e di quello che ha da offrire. Oggi è sempre più forte l’esigenza di un’integrazione, che nel nostro caso significa appunto ricominciare da tre e guardare avanti.”

“E’ la prima volta che tre Comuni limitrofi lavorano insieme per raggiungere lo stesso obiettivo: l’immediato rilancio economico e turistico del territorio”. Queste le parole del sindaco di Manciano, Mirco Morini, sul tavolo tecnico per la promozione di tre grandi realtà come Pitigliano, Sorano e Manciano.

“Mettiamo da parte i campanilismi – continua Morini – e lavoriamo per un traguardo comune. Mai come ora dobbiamo rilanciare le nostre fantastiche risorse che vanno dal turismo termale a quello archeologico a quello paesaggistico ed enogastronomico. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto che mette in primo piano il bene comune: le nostre naturali bellezze.”

Fanno parte del tavolo tecnico: Tiziana Babbucci; Federica Bucciotti; Francesco Gentili; Elisabetta Peri; Andrea Piccini; Velio Piccolo; Francesco Renzullo; Cristiano Rivela; Carlo Rosati.