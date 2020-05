FOLLONICA – Tornano le bancarelle al Parco Centrale. Oggi è stato il giorno della ripartenza al completo per il mercato settimanale di Follonica.

Le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, ringraziano l’Amministrazione comunale, nella persona del commissario prefettizio Alessandro Tortorella nonché gli uffici competenti, la Protezione civile e la Misericordia per la collaborazione.

“Come primo mercato dopo il lockdown il giudizio è buono – commentano Agostino Ottaviani, presidente provinciale di Fiva Confcommercio e Simone Zippilli, presidente provinciale di Anva Confesercenti –. Auspichiamo che già dalla prossima settimana possa essere ancor più frequentato dai cittadini. Come sperimentato stamani, siamo in grado di garantire in maniera ottimale tutte le condizioni di sicurezza e controllo previste dalle normative, dalle distanze ai gel e i guanti per toccare la merce, con la collaborazione fondamentale dei clienti. Il mercato è un’appuntamento importante per Follonica e per i follonichesi, un’occasione per fare shopping passeggiando all’aria aperta. Gli ambulanti sono positivi, insieme gradualmente, nel rispetto delle regole, stiamo tornando alle nostre abitudini. E riprendendo le parole del commissario, #follonicariparte, anche grazie al mercato del venerdì”.