La Uisp verso la normalità: da lunedì ripendono le prime attività sportive

GROSSETO – Primi segnali di normalità per la Uisp di Grosseto. Dopo la riapertura della segreteria, attiva già da qualche giorno, lunedì 25 maggio riprenderanno anche le prime attività sportive.

Nell’impianto di viale Europa si parte con tennis, nei campi all’aperto, e beach tennis, nella tensostruttura. Per il beach tennis, in particolare, sono previste sia lezioni individuali che partite uno contro uno. Al via anche i corsi di ginnastica alla piscina di via dello Sport.

“Tutte le attività ripartono con la massima sicurezza e seguendo tutte le normative – afferma il presidente Sergio Perugini – continueremo costantemente a monitorare la situazione relativa anche alle altre discipline”.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria Uisp, 0564417756; per il beach tennis 3476557346 o 3666433092.