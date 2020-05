GROSSETO – Il maltempo ha allentato la presa, sembra ormai un ricordo e quella di venerdì 22 maggio è un’altra giornata all’insegna del sole e del caldo in provincia di Grosseto.

Temperature ancora in aumento, ormai lanciate verso quota 30 gradi: nel capoluogo è attesa una massima di 27 gradi, mentre nelle ore più fredde le minime restano basse (previsti 12 gradi).

In diminuzione il vento: raffiche fino a 20 chilometri orari al mattino, praticamente calma piatta in tarda mattinata e nel primo pomeriggio, intorno ai 15 chilometri orari in serata (da est girerà fino a ovest).

