Danni da maltempo: prorogata la scadenza per la richiesta di contributi

GROSSETO – E’ stato prorogato al 19 giugno il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi alle imprese extra agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018. I dettagli nell’ordinanza regionale 39 del 17 aprile 2020.

Riguarda tutte le imprese che hanno subito danni, comprese quelle già beneficiarie o richiedenti il contributo di primo sostegno.

La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite il portale Sviluppo Toscana accessibile al seguente indirizzo: https://sviluppo.toscana.it/bandi/ previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema formativo.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili al seguente indirizzo: https://sviluppo.toscana.it/accesso_unico.

Qualsiasi informazione relativa all’Ordinanza e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta esclusivamente tramite e.mail ai seguenti indirizzi di posta:

ordinanza558@sviluppo.toscana.it (per assistenza sui contenuti dell’Ordinanza, della domanda e sulla sua compilazione);

supportordinanza558@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale).

Per l’ordinanza e la documentazione allegata questo è il link: https://www.regione.toscana.it/-/elenco-delle-ordinanze-del-commissario-delegato.