Culicchi contro Vivarelli Colonna: «Nucleo Fenice occasione persa. E la colpa è del sindaco»

Concessioni demaniali: € 15 milioni Il Comune ha esteso sino al 2033 le concessioni demaniali degli stabilimenti balneari. Nulla di eccezionale: ha applicato una legge del 2018 e le linee guida della Regione del 2019. Tra l’altro l’ha fatto anche abbastanza tardi (il termine ultima per la proroga è il 2020), dopo altri Comuni della costa. I 15 milioni sembrano costituire la stima effettuata dal Comune del fatturato annuo generato dai 48 stabilimenti beneficiari delle concessioni. E’ evidente, dunque, che non sono somme stanziate dal Comune e, soprattutto, che non hanno nulla a che fare con un piano straordinario di rilancio per uscire dall’emergenza Covid

Lavori pubblici: € 15 milioni Il Comune non dettaglia quali sono gli interventi pubblici in questione. Sembra però evidente che si tratta di quelli contenuti nel Piano delle Opere Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale lo scorso mese di aprile. Ebbene, si tratta di opere già previste e finanziate dai PP.OO degli scorsi anni o finanziate da altri enti. Anche qui, nulla di straordinario, ma attività ordinaria che ogni Comune svolge ogni anno. Anzi, se qui c’è una novità, è che nel PP.OO di quest’anno il Comune non ha investito alcuna risorsa propria per nuove opere pubbliche. Anche in tal caso, è del tutto improprio indicare tali interventi e tali importi in un piano straordinario per l’emergenza da Covid-19.

Alienazioni: € 1 mln Il Comune (ogni Comune) approva ogni anno un piano delle alienazioni. Quello approvato quest’anno dal Comune prevede la vendita di beni per oltre 1 mln di euro. Anche qui nulla di straordinario, ma ordinaria amministrazione. Sono atti che vengono approvati ogni anno da ciascun comune d’Italia e non si capisce pertanto per quale ragione si debba inserire tale attività tra le proposte di rilancio.

Mercato settimanale: € 1 milione Sembra di capire che ci si riferisca qui al giro di affari annui generato dal mercato cittadino. Ma anche questa non è una misura straordinaria, giacché il mercato c’è sempre stato. E, soprattutto, cosa c’entra con il piano di rilancio?

Progetto Maremma nel Cuore: € 2,5 milioni E’ un’idea in effetti partorita dal Nucleo Fenice con le associazioni agricole e del commercio https://quimaremmatoscana.it/it/progetto-maremma-nel-cuore Il Comune stima che produrrà un indotto di 2,5 milioni. Ma sono tutte ipotesi. Di concreto, allo stato, non c’è nulla. E, soprattutto, il Comune non ci mette nulla