Coronavirus, nessun nuovo positivo in Maremma. Andiamo verso “contagi zero”

GROSSETO – Nessun nuovo tampone positivo al Coronavirus in Maremma, mentre aumenta il numero dei guariti che ad oggi sono 312. C’è infatti una nuova persona guarita rispetto a ieri. 392 in totale le persone che hanno contratto il virus nella nostra provincia, e 20 quelle decedute. 60 le persone ancora positive in Maremma.

In totale, in tutta la Asl Toscana sud est sono 274 i casi in carico al sistema sanitario. Di questi 174 persone sono in isolamento domiciliare, 33 in ospedale, e un totale di 1.145 guariti.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 876 tamponi, di cui 21 positivi (tra ripetizioni e nuovi casi).