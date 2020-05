Concessioni balneari: il Comune le estende fino al 2033. «Passo fondamentale per rilanciare il turismo»

ISOLA DEL GIGLIO – “Estendere le concessioni demaniali per i balneari era un passo per noi fondamentale per il rilancio turistico dell’Isola del Giglio e di Giannutri e che adesso è stato compiuto”.

Così il Sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli annuncia la delibera con cui la giunta ha deciso di estendere le concessioni demaniali fino a tutto il 2033 applicando la Legge 145, con cui l’ex ministro Centinaio aveva dato esecutività alla possibilità della proroga degli effetti della Direttiva Bolkestein per 15 anni.

“Per essere sicuri che ciò rientrasse nelle regole previste, armonizzando la normativa nazionale a quella europea – afferma il sindaco Sergio Ortelli – abbiamo acquisito il parere di uno studio legale specializzato con le linee guida da seguire. La delibera è immediatamente eseguibile e tutte le strutture in regola potranno chiedere la proroga fino a tutto il 2033 delle concessioni, con la modalità che verrà comunicata nel prossimi giorni”.

“Ma c’è di più. Il Consorzio per la gestione e lo sviluppo delle aree demaniali – afferma il sindaco – durante l’iter per la proroga delle concessioni, su cui abbiamo lavorato per circa un anno, è venuto incontro all’amministrazione offrendo dei servizi che riguardano anche le spiagge e le scogliere adiacenti che rimangono pubbliche. Tra queste l’attuazione del piano di salvamento e di soccorso anche sulle spiagge libere ed il controllo del rispetto delle normative da parte delle imbarcazioni. Un intervento su cui i concessionari investiranno e che rappresenterà un risparmio, per la quota pubblica, di alcune centinaia di migliaia di euro totali. I concessionari si occuperanno del livellamento e della manutenzione delle spiagge, con un investimento importante annuo da estendere all’intero periodo, e che coinvolgerà anche la parte pubblica di arenile. Costituiranno poi un fondo per la riqualificazione dell’arenile di Campese. Oltre a questo si impegneranno a svolgere iniziative ecosostenibili, tipo a non utilizzare materiali di plastica monouso all’interno delle concessioni e si occuperanno di favorire l’accesso al litorale alle persone con disabilità. In pratica, così facendo, garantiamo un futuro ai concessionari, una maggior sicurezza a tutti i turisti, la conservazione dell’ambiente ed una migliore fruizione delle nostre spiagge”.

“Una decisione, quella del Comune, che rientra in un piano di rilancio del turismo locale reso ancor più necessario dopo l’emergenza Coronavirus. L’allungamento delle concessioni balneari – afferma l’assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo Walter Rossi – si inserisce in un sistema che vede il Comune impegnato nel rilanciare l’immagine dell’Isola. Con questo atto lo facciamo nel concreto di chi fruirà del nostro mare e delle nostre spiagge, coinvolgendo, tra stabilimenti balneari, alberghi, ristoranti e bar circa 40 attività. Nel frattempo abbiamo lanciato il progetto di Destination Marketing che ha visto già compiere i primi passi con il nuovo portale turistico del Giglio e di Giannutri e con il progetto ‘100 notti x 100 medici’, che in pochi giorni ha riscosso già un grande successo. Nonostante le difficoltà noi siamo fiduciosi di poter agganciare la ripresa in tempi rapidi e già dalla prossima estate”.