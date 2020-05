Chiusura al traffico di lungomare Marconi: «Così si supportano anche i commercianti»

PIOMBINO – Prosegue la sperimentazione della chiusura domenicale al traffico di Lungomare Marconi e di via Salivoli per consentire la libera circolazione di pedoni e biciclette: pertanto domenica 24 maggio Lungomare Marconi e via Salivoli saranno chiuse al traffico dalle ore 13 alle ore 19.

“Vista la riapertura delle attività commerciali in questa settimana, abbiamo deciso di sperimentare una chiusura al traffico nel pomeriggio di domenica 24 maggio per consentire ai negozi della zona di svolgere la normale attività commerciale: in questo modo intendiamo armonizzare le esigenze dei commercianti che finalmente hanno ripreso l’attività, con la necessità di garantire la fruizione di spazi all’aperto che consentano di mantenere in maniera spontanea le distanze interpersonali” commenta l’assessore alle attività produttive Sabrina Nigro.

“Come per le precedenti domeniche è previsto un presidio dell’area a cura della Polizia municipale e dei volontari della Pubblica Assistenza” conclude l’assessore Riccardo Gelichi.