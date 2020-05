“Caffè con l’autore”, appuntamento web con gli scrittori: sabato sarà la volta di Sacha Naspini

MASSA MARITTIMA – Proseguono le attività social della Biblioteca Comunale Gaetano Badii di Massa Marittima che stanno ottenendo un grande successo. Tra queste il “Caffè con l’autore” un’iniziativa con la quale la Biblioteca ha partecipato al “Maggio dei Libri” con una modalità nuova di incontri, vista l’impossibilità di fare incontri con gli autori in presenza in questo momento.

Ogni sabato, dallo scorso 16 maggio e fino alla fine del mese, vengono pubblicate sulla pagina Facebook della biblioteca interviste ad alcuni scrittori che parlano del loro ultimo romanzo.

La prima intervista, pubblicata la scorsa settimana, ha visto ospite Paola Zannoner, nota scrittrice di libri per bambini e adulti, Premio Strega Ragazzi con “L’ultimo faro” nel 2016, che ha parlato della sua ultima fatica letteraria “Il Bardo e la Regina”; sabato 23 maggio alle ore 16 andrà online la video intervista di Sacha Naspini, scrittore di molti romanzi ambientati in Maremma e non solo. Lo scrittore parlerà del suo ultimo romanzo “Ossigeno” e dei suoi prossimi progetti letterari.

Il ciclo si chiuderà sabato 30 maggio e il nome dello scrittore sarà una sorpresa. ” Siamo molto soddisfatti del successo di questa iniziativa come di tutte le altre organizzate via social dalla biblioteca comunale – ha detto Irene Marconi assessore alla Cultura -, eventi che durante la chiusura forzata a causa dell’emergenza Covid – 19 ci hanno permesso di mantenere sempre una porta aperta con i lettori”.

“Ora che dal 18 maggio la biblioteca è stata riaperta al pubblico anche se solo per i prestiti – ha aggiunto – vogliamo mantenere e sviluppare sempre di più queste iniziative perché rappresentano un strumento importante per la diffusione della lettura che si deve integrare con le attività tradizionali della biblioteca”.

Ricordiamo che la Biblioteca Comunale è aperta al pubblico su prenotazione chiamando ogni lunedì dalle ore 14 alle 19 e ogni giovedì dalle ore 9 alle 13 il numero di telefono 0566906290 oppure inviando una mail: prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it.

Una volta fatta la prenotazione si potrà accedere alla biblioteca, muniti obbligatoriamente di mascherina protettiva, e si potranno solo prendere e lasciare i libri.

L’orario di accesso nella sala adulti sarà il pomeriggio di martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 14 alle 19 e la mattina del sabato dalle ore 9 alle 13, per la sala bambini 0- 13 il pomeriggio di martedì, mercoledì e venerdì sempre in orario 14 – 19.

Sarà osservato un protocollo di sicurezza per proteggere gli utenti e per le operatrici secondo le linee guida regionali per le biblioteche condiviso con la rete delle biblioteche di Maremma.

I libri restituiti rimarranno in una scatola protetta per una quarantena di 9 giorni come prescritto, prima di tornare disponibili per il successivo prestito. I lettori possono consultare il catalogo online della biblioteca all’indirizzo: https://www.bibliotechedimaremma.it/library/MassaMarittima per individuare i possibili titoli di proprio interesse. Si ricorda inoltre che sarà possibile prendere in prestito fino a 15 materiali alla volta tra libri, audiolibri, CD e DVD.