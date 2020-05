Mercato del venerdì di nuovo al completo, ma con regole da seguire. Ecco come funzionerà

FOLLONICA – Dopo lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio Covid 19, e la limitazione del mercato settimanale del venerdì alle sole attività legate ai generi alimentari, da domani a Follonica ci sarà di nuovo la presenza di tutti i banchi, ma con regole da rispettare.

“Dopo sopralluoghi da parte del personale della Polizia Municipale e della Protezione Civile Comunale – dice il commissario Alessandro Tortorella – sono state definite le condizioni operative per il rispetto delle misure anti-contagio, nonché pianificato un contingentamento dell’area individuando i punti di accesso e di uscita dall’area del mercato settimanale. Tra l’altro, i posti assegnati a ciascun operatore nel posteggio risultano già adeguatamente distanziati e pertanto non è stata rilevata la necessità di traslare o spostare i banchi in altre zone. Consiglio attenzione, ma #follonicariparte”.

Queste sono le regole da rispettare:

mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale (1 metro);

accesso differenziato in entrata e in uscita così come disciplinato da segnaletica apposta;

ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani in ogni punto vendita;

uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, in particolare per i banchi alimentari: ogni commerciante dovrà predisporre appositi contenitori per il corretto conferimento dei guanti, una volta utilizzati;

utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

apposizione a cura e carico dei commercianti, di idonea cartellonistica informativa circa il comportamento che i cittadini dovranno assumere all’interno dell’area mercatale, oltre alla segnaletica necessaria e informazione necessaria a garantire il distanziamento dei clienti in attesa nelle zone prossimali di ciascun banco e strutture di vendita;

divieto di accesso e transito tra gli interspazi dei banchi, con vendita è consentita esclusivamente sul lato lungo frontale del banco;

per la vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia, toccandola; gli spazi utilizzati come camerino di prova, dovranno essere sanificati ad inizio dell’attività e dopo ogni utilizzo.