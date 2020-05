Lavori in pineta, esposto della Lipu: «Chiediamo il sequestro del cantiere»

PRINCIPINA A MARE – Chiede il sequestro del cantiere forestale e il fermo dei lavori la Lipu di Grosseto rispetto al lavori forestali partiti il 18 maggio nella pineta di Principina mare. «I lavori, eseguiti senza alcun motivo di urgenza, in pieno periodo di nidificazione e riproduzione della avifauna e fauna selvatica, potrebbero comportare danni gravissimi»

«Nel periodo primaverile ed estivo, soprattutto in zone come la Pineta del Tombolo, dove è ben nota la presenza di migratori, specie altamente protette anche a livello internazionale perché in estinzione e che in questo periodo sono in nidificazione, sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la nidificazione, in primis interventi forestali» conclude Maria Patrizia Latini delegato provinciale Lipu Grosseto.