GROSSETO – Torna a splendere il sole sulla Maremma dopo alcune giornate all’insegna delle precipitazioni atmosferiche, anche piuttosto intense con fulmini e vento.

Giovedì 21 maggio cielo sereno su gran parte della provincia e temperature in chiaro aumento: nel capoluogo è attesa una massima di 27 gradi, quindi +5 rispetto a quella registrata ieri.

Stabili, anzi in leggera diminuzione le minime: oggi attesi 13 gradi, ieri 15. Vento sostenuto per tutta la giornata, sempre da nord-nord est: fino a 27 chilometri orari al mattino, poi in leggero calo nel pomeriggio e durante la serata.

