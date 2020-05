Coronavirus, nessun nuovo caso in provincia di Grosseto

GROSSETO – Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus in provincia di Grosseto. Secondo la Asl Toscana sud est oggi oggi ci sono quattro persone guarite in più in Maremma.

Dalle ore 14 del giorno 20 alle ore 14 del giorno 21 maggio sono stati effettuati 946 tamponi in tutta la sud est, in cui sono stati individuati 11 positivi (ripetizioni + nuovi casi).