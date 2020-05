“Un Viaggio” musicale con I matti delle Giuncaie e i Quartiere coffee. Ecco il video girato in Maremma

GROSSETO – Dove andreste se poteste partire? Quali amici portereste con voi lungo il cammino? In un tempo di necessario isolamento arriva “Un viaggio”, un brano nato dall’inedita collaborazione tra I matti delle giuncaie e i Quartiere coffee. Il singolo, in uscita il 22 maggio per l’etichetta Salty Music, è stato anticipato da un videoclip pubblicato su YouTube il 15 maggio.

Il brano, mixato e masterizzato da Ciro “Princevibe” Pisanelli e registrato presso lo studio The Shining Audio di Grosseto da Andrea Alunno Minciotti, si caratterizza non solo per il mix tra le sonorità folk e reggae tipiche delle band, ma anche per il testo, che segna l’esordio del gruppo grossetano nella canzone in italiano.

Come racconta Filippo “Rootman” Fratangeli, voce dei Quartiere coffee: “Un viaggio è un’avventura di un gruppo di amici. Musicisti che si conoscono da una vita ma che non avevano mai avuto occasione di lavorare insieme. È stata un’esperienza unica per come è nata, per la mia prima canzone in italiano, per come abbiamo lavorato a 10 mani”.

Il videoclip, girato e montato da Lorenzo Biadi prima del Dpcm del 4 marzo scorso, è la perfetta trasposizione visiva del significato del brano: un furgone, due amici e tanta gente da incontrare e far salire a bordo per condividere la strada.

Lapo Marliani, chitarrista de I matti delle giuncaie, dà un ulteriore significato al videoclip: “Girato in periodo non sospetto pre-quarantena, il video di Lorenzo Biadi sembra presagire l’attuale situazione degli operatori della Musica: uno strampalato furgoncino su cui salgono i musicisti di ben due band e che rimane inspiegabilmente sempre vuoto! Anche il testo di Rootman e Francesco Ceri a tratti sembra predire l’emergenza che oggi è sotto gli occhi di tutti! Ma al di là di questa strana coincidenza il furgoncino del video non si ferma e riparte per quel viaggio fantastico che è sempre stata e sempre sarà la musica Live. Come recitano le ultime speranzose parole del testo un giorno torneremo tutti noi musicisti a suonare e così “riabbracceremo il destino”.

SCHEDA VIDEO

Titolo: Un viaggio

Regia e Montaggio: Lorenzo Biadi

Secondo operatore: Luca Di Maggio

Operatore Drone: Stefano Carraresi

Label & Management: Salty Music

Ringraziamento speciale: Adriano Dell’Esto, Quinto Biliotti, Rossana Biliotti, Valentina Biliotti, Caterina Fratangeli, Ilaria Grechi (Merenderia La Scusa), Diego Polla, Riccardo Tommasetti, Riccardo Capurro, Claudia Biliotti, Samanta Vanni, Davide Fatemi.

SCHEDA BRANO

Titolo: Un Viaggio

Musica: Fratangeli, Scandroglio, Marliani, Ceri

Testo: Fratangeli, Ceri

Tromba: Massimo Marcer

Registrato da Andrea Alunno Minciotti @ the shining audio.

Mixato e masterizzato da Ciro “Princevibe” Pisanelli