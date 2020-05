Serie D ufficialmente conclusa: il Grosseto a un passo dalla C

GROSSETO – Conclusa ufficialmente la Serie D. A decretarlo è stata questo pomeriggio la Federcalcio che, durante il consiglio, ha deciso di interrompere definitivamente la stagione 2019-2020. Adesso per festeggiare la promozione del Grifone in serie C, e il tanto atteso ritorno tra i professionisti, ci sarà da aspettare fino a venerdì quando a riunirsi sarà la Lega nazionale dilettanti.

“Siamo felici – spiega il capitano dell’Us Grosseto, Andrea Ciolli – perché siamo primi in classifica e ci siamo meritati questo primo posto sul campo. Abbiamo lottato, sofferto e gioito, facendo un percorso più breve del previsto ma ricco di soddisfazioni. Avremmo preferito finire il campionato sul campo, giocando fino alla fine, insieme ai nostri tifosi, anche perché quello che più ci manca oggi è proprio l’affetto dei tifosi e il poter soffrire e festeggiare insieme a loro. Aspettiamo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare venerdì, di questo grande sogno che si avvera, soprattutto per noi grossetani che stiamo scrivendo la storia. Nessuno avrebbe mai pensato che questo gruppo di ragazzi, che come cantano i tifosi hanno fatto cose da pazzi, avrebbe riportato il Grifone tra i professionisti. Aspettiamo a festeggiare ma vogliamo allo stesso tempo goderci il primato che, ad oggi, essendo finito ufficialmente il campionato, ci vede primi”.