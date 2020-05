Il Manciano street music festival torna in scena: un video per rilanciare l’economia locale

MANCIANO – L’Associazione culturale Diego Chiti non ce la fa proprio a stare con le mani in mano e nel periodo in cui avrebbe dovuto organizzare il Manciano street music festival si rimbocca le maniche per cercare di promuovere il territorio e sostenere gli esercenti locali. Il tutto fatto tramite un video, e un testo inedito, su una musica di Ferrer, che invita la cittadinanza a ripartire dai prodotti locali.

“L’idea è nata nei giorni del distanziamento sociale – spiega Michele Santinelli, presidente dell’associazione Diego Chiti – quando abbiamo deciso di sostenere le attività produttive di Manciano non chiedendo il finanziamento per la prossima edizione, che siamo ancora intenzionati a fare, ma offrire loro un servizio e suscitare un po’ di gioia nel miglior modo in cui sappiamo farlo: attraverso la musica”.

Il video realizzato dall’associazione musicale Diego Chiti di Manciano, nato sulle note de Il Baccalà, di Nino Ferrer, ma con un testo completamente rivisto e suonato e cantato dai musicisti dell’associazione, si intitola “#compraamanciano: tutta un’altra musica” ed è stato fatto con il coinvolgimento dei commercianti mancianesi per invitare i clienti a tornare nei negozi del paese e favorirne così la ripresa dopo la chiusura di questi mesi.

“Abbiamo contattato i commercianti di Manciano, alcuni purtroppo non siamo riusciti a rintracciarli per via di questo momento molto particolare, e nonostante le preoccupazioni, le difficoltà e le incertezze ognuno di loro si è prestato con il sorriso negli occhi, con tanta allegria ed entusiasmo. Con questo video vogliamo dare il nostro personale contributo al territorio e, chiaramente, ringraziare tutte le attività commerciali che in questi anni ci hanno sostenuto. Adesso stiamo ragionando su come e quando organizzare l’edizione 2020, che abbiamo ancora intenzione di mandare a buon fine nei prossimi mesi, alle condizioni previste dalle normative, e appena possibile daremo dettagli. Ci teniamo ad organizzare l’edizione 2020 – conclude Santinelli – per celebrare al meglio i 10 anni del festival, pur rispettando le restrizioni imposte dai protocolli per l’emergenza sanitaria”.

Il video si può vedere sulla pagina Facebook del festival (@Mancianostreetmusicfestival), sul profilo Youtube e a breve anche sul sito www.mancianostreetmusicfestival.com.